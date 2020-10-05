3 октября 2020 г. состоялся первый этап III конкурса красоты «Мисс/Миссис Финанс – 2020», организованного Новосибирским банковским клубом совместно с модельным агентством «Красота Сибири». На данном этапе участницы презентовали себя и свою организацию. На площадку вышли представительницы Банка «Россия», МТС-Банка, Газпромбанка, Сбербанка, Уральского банка реконструкции и развития, микрокредитной компании «Ваш инвестор», инвестиционной компании «ЮниСервис Капитал», микрофинансовой компании «Лайм-Займ», Министерства финансов и налоговой политики НСО, аудиторской компании PwC, Новосибирского государственного университета экономики и управления.



Члены жюри первого этапа:

Владимир Женов – Президент Новосибирского банковского клуба;

Алексей Москвичев – заместитель министра финансов и налоговой политики НСО;

Тимур Гордеев – музыкант, певец;

Екатерина Барабаш – заместитель генерального директора холдинга «Топ Медиа».



По мнению жюри, подавляющее количество участниц показали свою цельность, сильные личностные качества, неразрывную связь между собой и организацией. В целом, все выступили эффектно и достойно.

Сейчас участницы готовятся ко второму творческому этапу, который состоится в конце октября

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