Анастасия Отришко, известная гиперреалистичными картинами и портретами в стиле ню, родила вторую девочку

Среди любителей живописи и художников Анастасия Отришко была известна давно, однако широкую известность ей принесла серия смелых портретов в стиле ню, основой для которых послужили снимки самой Анастасии. При этом ню не был преобладающим направлением в её творчестве — пейзажи, коммерческие репродукции и портреты практически всегда составляли основу работы художницы.

Прошлым летом Анастасия сменила Новосибирск на сельский дом — где именно он расположен она не захотела рассказать аудитории, чей это дом и кто живет с ней — тоже держится в секрете. Там основной темой работ Отришко стали деревенские пейзажи. А недавно она рассказала корреспонденту НГС, что родила второго ребенка:

— Родилась у меня 17 сентября дочка, Дева. Мое сокровище, зовут Мария. Вот выписали нас, мы дома, осваиваемся, под новую жизнь подстраиваемся. Рост, вес хорошие: 3320 граммов, 53 сантиметра. Смугленькая — вся в папу. Это у меня вторая дочь, первой — 19 лет. Она в шоке, конечно, но что делать. Это так чудесно, я вообще пребываю непонятно в каком пространстве. У меня даже появились новые морщины на щеках, потому что я не перестаю улыбаться. Я на новорожденную смотрю, у меня всё время рот растянут: как нам Бог дает вот такое чудо.

Также сибирская художница уточнила, что имя новорожденной — Руслановна.