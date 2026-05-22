Новосибирская область, Республика Алтай и Алтайский край разрабатывают единый туристический маршрут «Чуйский тракт»

Новосибирская область уже презентовала аудиогид по автомобильному маршруту «Чуйский тракт. Начало».

Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай активизируют работу по созданию единого национального туристического маршрута «Чуйский тракт». Ключевой задачей становится формирование комфортной и насыщенной программы для путешественников, рассчитанной на 1,5–2 дня пребывания в каждом из субъектов-участников.

Развитие маршрута обусловлено ростом популярности путешествий на личных автомобилях:  Чуйский тракт был определен как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в России.  «По данным аналитиков, в 2025 году на Чуйском тракте был зафиксирован рост автомобильного трафика на 16%, что подтверждает ежегодное увеличение потока самостоятельных путешественников. Увеличение туристических поездок по стране, включая развитие автомобильного туризма,  – ключевая задача нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Также на развитие этих целей направлена госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная правительством региона, в рамках которой запланированы дорожные работы на маршруте  «Там, где начинается Чуйский тракт», – сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
 
Одним из первых практических шагов в регионе стала разработка цифровой инфраструктуры. Новосибирская область  уже презентовала аудиогид по автомобильному маршруту «Чуйский тракт. Начало». Это позволяет автотуристам, стартующим из Новосибирска, получать качественный контент о достопримечательностях прямо во время поездки.

