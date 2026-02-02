От Китая до Германии: туристы из каких зарубежных стран посещают Новосибирскую область чаще всего?

Новосибирская область в 2025 году сохранила присутствие в топ-10 регионов Национального туристического рейтинга. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Составители рейтинга оценивали уровень развития туристической отрасли, доходность отрасли туризма и ее вклад в экономику.

В числе важных факторов развития туризма составители Национального туристического рейтинга называют активное продвижение Новосибирской областью научно-популярного маршрута «Наука на вкус». Кроме того, столица Сибири удивляет обширной культурной программой, гастрономическими заведениями, привлекает туристов со всех соседних регионов, являясь, помимо прочего, мощным транспортным хабом.

По оперативным данным, за 11 месяцев 2025 года турпоток в регион составил 2,9 млн поездок, в гостиницах и отелях размещено 1,5 млн туристов. Гостей принимают 338 отелей и гостиниц, работают 337 туристические фирмы, 20 санаториев и 109 баз отдыха. «Растет количество иностранных туристов: с туристическими и деловыми целями Новосибирскую область за 11 месяцев 2025 года посетили 48 тысяч человек из 154 стран, в 2024 году было 37 тысяч, в топ приезжающих стран входят Китай, Казахстан, Германия, Индия и Турция», – сообщила Анна Винникова.