Новосибирцы смогут летать в Шанхай без пересадок — когда запустят прямые рейсы?

Вылетать из аэропорта Толмачево в крупнейший город Китая можно будет по средам и воскресеньям.

У жителей Новосибирска появится возможность за шесть часов долететь до китайского мегаполиса, пишет НДН.инфо. Прямое авиасообщение между столицей Сибири и Шанхаем запустят  29 марта 2026 года, рейсы будут осуществляться авиакомпанией S7.

Самолет «Boeing 737-800» будут отправляться из Новосибирска два раза в неделю, сообщает издание: по средам и воскресеньям в 20:45. По плану время в пути составит чуть более шести часов. В обратном направлении ожидается также два рейса в неделю — по понедельникам и четвергам в 4:35. Время в пути останется таким же.

