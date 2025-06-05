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В Новосибирске состоялось первое заседание Экспертного совета по развитию туризма

На заседании обсудили существующие и новые точки притяжения для туристов, востребованные направления и маршруты.

pixabay.com

Состоялось первое заседание Экспертного совета по развитию туризма при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Его цель — выстроить системный диалог с профессиональным сообществом, консолидировать идеи, находить эффективные решения и воплощать их в жизнь.

На совете обсудили актуальное состояние и проблемные места новосибирской сферы туризма с трех сторон: в разрезе региона, муниципалитета и коммерческого сектора. Речь шла о существующих и новых точках притяжения для туристов, востребованных направлениях и маршрутах, вопросах развития инфраструктуры и повышения уровня сервиса. Участники отметили ряд трендов отрасли и озвучили первые инициативы.

Более детально рассматривать эти и другие вопросы в сфере развития туризма и предлагать решения по ним экспертному совету предстоит в ходе дальнейшей работы.

В состав Экспертного совета вошли представители бизнес-сообщества и общественных организаций, городские депутаты, специалисты мэрии и правительства Новосибирской области, а также учреждений Новосибирска, в сферу деятельности которых прямо или косвенно входят вопросы культуры и туризма. Совет возглавила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Ксения Антонова.

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