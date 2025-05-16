Научпоп-туризм: в Новосибирской области собираются создать маршрут «Тропа науки»

Сегодня инфраструктура туризма Новосибирской области – это более 300 турфирм, более 300 отелей и хостелов, 13 пляжей, 20 санаториев, сотни баз отдыха. В прошлом году Новосибирская область вошла в десятку лидеров среди регионов России по турпотоку, в так называемую «золотую группу» туристического национального рейтинга. В 2024 году в регионе было зафиксировано почти 3,5 миллиона туристических поездок – это девятое место в России и первое в Сибирском федеральном округе.

Туризм становится существенной экономической сферой. Выручка в отрасли составила почти 21 миллиард рублей по итогам прошлого года. В 2020 году было чуть более 5 миллиардов. В наших гостиницах разместились почти 1,5 миллиона человек. Налоговый эффект от сферы туризма уже превышает 13,9 миллиардов рублей в год.

Сегодня главные туристические «магниты» – это Новосибирская агломерация и зона Обского моря, а также озеро Карачи.