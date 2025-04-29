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Путешествия

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Какие страны для зарубежных путешествий выбирают новосибирцы?

В целом жители сибирской столицы стали путешествовать за границу на 24% чаще.

pxhere.com

По итогам 2024 года новосибирцы стали летать за рубеж на 24% чаще (в сравнении с 2023-м). На международные направления пришлось 29% от всех бронирований, пишет НДН.инфо со ссылкой на исследования «Авиасейлс».

Среди наиболее популярных зарубежных городов: Алматы, Астана, Ташкент, Бишкек, Анталья, Дубай, Стамбул, Пхукет.

Самыми популярными направлениями для путешествий по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Минеральные Воды и Калининград.

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