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Бизнес-туризм на уровне: деловой турпоток в Новосибирск вырос на 36%

Чаще всего в наш город прилетают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и Хабаровска.

pixabay.com

Новосибирская область становится все более привлекательной для бизнес-туризма. Количество бизнес-путешествий в Новосибирск увеличилось по сравнению с 2022 годом на 36%. Об этом сообщили представители сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс»  на авабранче для СМИ в Новосибирске. В мероприятии участвовали представители министерства экономического развития и Туристско-информационного центра Новосибирской области. 

Доля поездок в Новосибирск по данным аналитиков сервиса увеличилась на 12%, а самый высокий спрос приходится на летние месяцы — 34% от всех бронирований за год. «Авиасейлс для бизнеса» отмечает рост доли бизнес-путешествий в деловой центр Сибири на 36% за последние годы, в топ-5 городов, откуда чаще всего прилетают путешественники, входят Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург и Хабаровск. Семейные путешественники проводят в Новосибирске порядка недели и планируют поездки заранее. 

Новосибирцы стали путешествовать активнее, при этом 71% поездок – по стране. Чаще всего жители столицы Сибири путешествуют в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На международные направления пришлось 29% от всех бронирований, новосибирцы посетили 89 стран. «В целом новосибирцы провели в воздухе более 80 млн часов и пролетели 838 млн км», – сообщили представители сервиса. 

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