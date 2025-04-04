Первые маршруты по программе автотуризма утвердили в Новосибирской области

Один из них, маршрут «Сибирский тракт», создан для тех, кто хочет отдохнуть у воды: он включает посещение соленого озера Карачи, самого большого озера Западной Сибири Чаны и других уникальных в своем роде природных и культурных локаций.
Два новых автомобильных маршрута – «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт» – официально включены в региональную программу развития автомобильного туризма. Самостоятельные короткие поездки выходного дня охватывают самые живописные и популярные места области с развитой туристической инфраструктурой.
«Развитие автомобильного туризма обусловлено свободой передвижения при использовании личных транспортных средств, которые становятся технически надежнее, безопаснее и комфортнее для путешествий. Утверждая первые автомобильные маршруты, мы опирались на наиболее привлекательные направления для туристов, где уже создана сопутствующая инфраструктура, есть гостиницы, кафе, места отдыха», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Маршрут «Там, где начинается Чуйский тракт» проведет по самым привлекательным местам одной из красивейших автодорог планеты, вокруг которой сосредоточено множество культурных, исторических, природных достопримечательностей. За три дня путешественники совершат маршрут протяженностью в 290 км от Новосибирска до поселка Сузун. В путешествии можно посетить сибирскую «силиконовую долину» – Академгородок, Святой ключ в поселке Ложок, увидеть сибирские красоты с высоты горы Зверобой, отчеканить сибирскую монету в музейно-туристическом комплексе «Сузун-завод. Монетный двор».
Маршрут «Сибирский тракт» протяженностью 734 км проходит от Новосибирска через Каргат, Чановский, Купинский и Барабинский районы. Этот маршрут создан для тех, кто хочет отдохнуть у воды, зарядиться солнцем и прочувствовать дух сибирского лета. Автотуристы могут посетить уникальное соленое озеро Карачи, самое большое озеро Западной Сибири Чаны, где можно отдохнуть на пляжах, покататься на лодках и заняться кайтингом. Также по пути путешественников ждет озеро «Горькое», вода которого насыщена целебными минералами. Среди привлекательных культурных локаций – Михайловская набережная в Новосибирске и парк народных традиций «Хуторок» в Каргате.
Интерактивные путеводители по маршрутам «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт» уже доступны на туристическом портале Новосибирской области. Путеводители содержат цифровые карты, локации с кафе и ресторанами, описание наиболее интересных объектов для посещения.
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