Первые маршруты по программе автотуризма утвердили в Новосибирской области

Два новых автомобильных маршрута – «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт» – официально включены в региональную программу развития автомобильного туризма. Самостоятельные короткие поездки выходного дня охватывают самые живописные и популярные места области с развитой туристической инфраструктурой.

«Развитие автомобильного туризма обусловлено свободой передвижения при использовании личных транспортных средств, которые становятся технически надежнее, безопаснее и комфортнее для путешествий. Утверждая первые автомобильные маршруты, мы опирались на наиболее привлекательные направления для туристов, где уже создана сопутствующая инфраструктура, есть гостиницы, кафе, места отдыха», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.