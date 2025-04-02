Новосибирская компания вошла в путеводитель по промышленному туризму Союзного государства России и Беларуси

Путеводитель по промышленному туризму Союзного государства «Две страны, тысячи заводов» выпустили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Белорусский институт стратегических исследований, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства промышленности Республики Беларусь.

В издании собрали лучшие познавательные маршруты, раскрывая туристический потенциал индустриальных объектов – более 50 предприятий России и Беларуси, распределенных по 15 тематическим трекам. Стекольная отрасль представлена ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) и белорусским стеклозаводом «Неман». Также путеводитель содержит методики развития промтуризма и аналитическую информацию, обобщающую опыт двух стран в этом направлении.

– Промышленный туризм – это не просто экскурсии на заводы, а инструмент, который наглядно демонстрирует передовые технологические достижения и производственные процессы, – отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в приветственном слове, опубликованном в сборнике.

Напомним, по итогам участия во всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность», реализуемой АСИ, на «Сибстекле» разработали социальный эколого-просветительский проект «Круговорот стекла в заводе»: в рамках экскурсии гостям показывают все этапы изготовления стеклотары, в том числе, обработку и утилизацию стекольных отходов. В 2024 году проект занял первое место в номинации «Устойчивый туризм» на конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» Ассоциации менеджеров.