Новосибирская компания вошла в путеводитель по промышленному туризму Союзного государства России и Беларуси

«Промышленный туризм – это не просто экскурсии на заводы, а инструмент, который наглядно демонстрирует передовые технологические достижения и производственные процессы», – отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в приветственном слове, опубликованном в сборнике.
Путеводитель по промышленному туризму Союзного государства «Две страны, тысячи заводов» выпустили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Белорусский институт стратегических исследований, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства промышленности Республики Беларусь.
В издании собрали лучшие познавательные маршруты, раскрывая туристический потенциал индустриальных объектов – более 50 предприятий России и Беларуси, распределенных по 15 тематическим трекам. Стекольная отрасль представлена ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) и белорусским стеклозаводом «Неман». Также путеводитель содержит методики развития промтуризма и аналитическую информацию, обобщающую опыт двух стран в этом направлении.
– Промышленный туризм – это не просто экскурсии на заводы, а инструмент, который наглядно демонстрирует передовые технологические достижения и производственные процессы, – отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в приветственном слове, опубликованном в сборнике.
Напомним, по итогам участия во всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность», реализуемой АСИ, на «Сибстекле» разработали социальный эколого-просветительский проект «Круговорот стекла в заводе»: в рамках экскурсии гостям показывают все этапы изготовления стеклотары, в том числе, обработку и утилизацию стекольных отходов. В 2024 году проект занял первое место в номинации «Устойчивый туризм» на конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» Ассоциации менеджеров.
– Помимо ярких впечатлений, продвижение промтуризма обеспечивает ряд социально-экономических эффектов, с учетом нашей специфики это, например, формирование культуры обращения с ТКО, создание новых кооперационных цепочек, если речь идет о визитах бизнес-делегаций, – комментирует генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. – Познакомившись с возможностями современных производств, масштабами работы и основательностью подходов к ее организации, экскурсанты меняют отношение к российским предприятиям, видят, что у промышленных компаний есть перспективы и готовы рассматривать их как место для построения профессиональных и карьерных траекторий.
Подобные экскурсии являются важным социальным проектом для организаций, вошедших в гид по промышленному туризму.
«В путеводителе представлены более 50 предприятий России и Беларуси, охватывающих различные отрасли промышленности – от машиностроения и добычи до легкой и пищевой промышленности», – отметила директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Также в путеводитель вошли космодром «Восточный», компания «Промобот», «Уралхиммаш», «БелЛАЗ», «Кузбассразрезуголь» и другие крупнейшие предприятия России и Беларуссии.
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