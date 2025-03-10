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Покатаемся? Заметно выросла популярность сибирских горнолыжных курортов

Вместе с востребованностью ожидаемо увеличилась и стоимость проживания в отелях горнолыжных курортов.

pxhere.com

Жители сибирских регионов стали чаще ездить на горнолыжные курорты. Их популярность выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».

Наиболее востребованные направления у сибиряков в этом году — Манжерок, Артыбаш и Иогач (Республика Алтай), Бирюзовая Катунь (Алтайский край), Междуреченск, Таштагол, Шерегеш, Журавлево (Кемеровская область).

Вслед за увеличением спроса на горнолыжные курорты растет и стоимость такого досуга: в среднем рост по России составил 15% . К примеру, за ночь в отеле Алтайского края или Кемеровской области гостю приходится отдать от 10 до 15 тысяч рублей.

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