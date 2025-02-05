Новосибирская область попала в десятку лидеров Национального туристического рейтинга

Новосибирская область вошла в «золотую» группу «Лидеры» Национального туристического рейтинга и заняла десятое место. Составители рейтинга оценивали уровень развития туристической отрасли, доходность отрасли туризма и ее вклад в экономику региона.

Десятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов совместно провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

«Ежегодно мы укрепляем позиции в Национальном туристическом рейтинге, в 2024 году впервые вошли в первую десятку регионов. Новосибирская область удерживает абсолютное лидерство среди регионов Сибирского федерального округа по турпотоку – на сегодняшний день он уже превышает 3 млн поездок. Для достижения этих целей в регионе осуществляется поддержка предпринимательских инициатив по туризму, выделяются субсидии муниципалитетам, поддерживаются крупные проекты по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», – отмечает министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Составители рейтинга оценивали уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность и привлекательность региона, уровень преступности в регионе, интерес к региону в Интернете как к месту отдыха, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве, изучали и анализировали статистические данные, публикации в СМИ, мнения представителей экспертного сообщества сферы туризма.