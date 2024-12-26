Первое место по Сибири: туристический трафик в Новосибирской области вырос на 30%

По сравнению с уровнем туристического потока прошлого года, показатели-2024 подросли на 30,4 %. По популярности у туристов Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа и восьмое место в России.

«Турпоток за неполный 2024 год уже превзошел итоговую цифру всего прошлого 2023 года. Можем с уверенностью сказать, что в этом году количество туристических поездок превысит 3 млн, число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения на данный момент превышает 1 млн человек. Вместе с ростом турпотока растут доходы бизнеса. Объем платных туристских услуг населению сегодня фиксируется на уровне 15,6 млрд рублей, из них 6 млрд приходится на услуги туроператоров и турагентств, 8 млрд – на услуги гостиниц и деятельность по предоставлению временного жилья и специализированных коллективных средств размещения», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Зимой в Новосибирской области планируются разнообразные активности, открытие зимних ледяных катков и ледяного городка на Михайловской набережной, для посетителей будут работать 6 горнолыжных комплексов. К наиболее востребованным зимним экскурсионным направлениям у туристов относятся посещение Бердских скал и Форта Хаски в Искитимском районе, путешествие к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе, катание на снегоходах по акваториям рек Бердь и Обь и другие. Культурный отдых предлагают 30 театров и 119 музеев, более 120 загородных баз отдыха, также в регионе действует более 4 тыс. точек общепита. Крупнейшими событиями зимы, помимо встречи Нового года, станет традиционная Никольская ярмарка в Сузуне (21 декабря), Ежегодный фестиваль иглу «Город эскимосов» (15 февраля), соревнования по подледному лову рыбы «Клевый лед» на реке Меретке в Сузунском районе (23 февраля).