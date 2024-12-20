Новосибирская область как центр притяжения промышленного туризма: за год более 25 тысяч туристов посетили предприятия региона

Новосибирская область продолжает развивать промышленный туризм. В уходящем году предприятия-участники программы посетило более 25 тыс. человек. Самый большой интерес у туристов вызвали заводы «Балтика» и «Сибстекло».

«Промышленный туризм совместим с другими видами туризма, над развитием которых мы работаем. Маршруты построены с учетом посещения научных предприятий, в случае с выездом в районы можно совмещать промтуризм с культурно-познавательной составляющей. За счет развития промышленного туризма мы рассчитываем на увеличение турпотока в 2025 году», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Министр добавил, что промышленный туризм помогает в профориентации школьников и молодежи.

Промышленный туризм в регионе развивается по программе «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив. Созданные в регионе промышленные маршруты построены с учетом научной специфики, в каждый включено посещение научных институтов или вузов. Так, маршрут «Стеклянное путешествие: откуда берется прозрачность» включает в себя посещение Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова и предприятие «Сибирское стекло». Маршрут «Заряди свое будущее» предусматривает посещение Новосибирского завода светодиодной продукции, Новосибирского завода резки металла и Электромеханического колледжа. Любителям легкой промышленности интересен маршрут «Новосибирский культурный код: одежда от идеи до технологии» с посещением Колледжа легкой промышленности и предприятий VERTEX, «Саломея» и VEA-LA-VIA. Маршрут «От цифры до молекулы» сосредоточен на объектах в Академгородке.

Всего в программе участвуют 40 предприятий, разработано 4 промышленных маршрута. В планах на 2025 год увеличение количества предприятий-участников программы до 100, рост количества туристов до 45 тыс. человек в год, создание маршрутов по направлениям космецевтика, АПК, пищевая, строительная промышленность, а также проработка построения маршрутов в Сузунский, Ордынский, Купинский и Искитимский районы.