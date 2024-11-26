В Новосибирской области разработали новую региональную программу по развитию автомобильного туризма

Комплексное развитие автомобильного туризма, создание условий для комфортных путешествий по дорогам и стимулирование развития современной инфраструктуры вблизи туристических мест стали ключевыми задачами региональной программы «Развитие автомобильного туризма на территории Новосибирской области до 2035 года». Новую программу, подготовленную по поручению главы государства, будут выполнять совместно региональные министерство экономического развития и министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, региональная программа состоит из двух структурных элементов. В части развития дорожной сети ответственным ведомствам предстоит определить приоритетные для автомобильного туризма дорожные направления, привести в нормативное состояние дороги и участки дорог, входящие в состав автомобильных турмаршрутов, создать места для парковок для экскурсионных автобусных групп.



«На сегодняшний день определены 7 приоритетных автодорог для туризма в Новосибирской области – среди них несколько участков трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском, Маслянинском, Сузунском районах, которые ведут к Караканскому бору, водопаду Бучило, Сузунскому музейному комплексу, а также дороги в Ордынском, Колыванском районах вблизи туристических мест. На этих направлениях будут сконцентрированы ресурсы по улучшению качества дорог», – сообщил министр.



По туристическому направлению внимание будет уделено объектам, востребованным автопутешественниками: инфраструктура автомобильных стоянок и мест вблизи туристических объектов будут комплексно обустроены, установлена система навигации, созданы интерактивные схемы-маршруты. Кроме того, региональное экономическое ведомство намерено поддержать предпринимательские инициативы по созданию современной сопутствующей инфраструктуры, к примеру, создание гостиниц и кафе.