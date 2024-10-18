В Новосибирской области обсудили развитие туризма по берегам озера Чаны

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин встретился с главами Чановского и Барабинского районов Виктором Губером и Игорем Кутеповым.

Природную привлекательность озера Чаны и его уникальные свойства знают не только жители Новосибирской области, но и далеко за пределами региона. Озеро имеет живописные виды и играет важную роль в миграции водоплавающих птиц – во время перелетов здесь скапливаются более 200 видов птиц, многие из которых внесены в Красную книгу.

«Вопросы развития внутреннего туризма сегодня актуальны как никогда. Это одна из приоритетных задач. Увеличение туристического потока даст импульс развитию инфраструктуры и появлению новых рабочих мест. Озеро Чаны может вполне дать этому огромный толчок, ведь такое удивительное природное явление хотели бы увидеть многие жители нашей страны. И очень важно уделить основное внимание экологии, а только потом развитию инфраструктуры, которая позволит привлекать большее количество гостей в регион», – подчеркнул Евгений Шестернин.

Развитие экологического туризма на той или иной территории начинается с научной оценки, чтобы понять, какое влияние может оказать антропогенное воздействие, и в какой сезон закрывать тропы для восстановления экосистемы. Если антропогенное воздействие может оказать негативное влияние на местность, то на таких территориях не будет организован туризм.

«Должен использоваться потенциал территории, но не эксплуатироваться. Прежде, чем звать инвесторов, нужна оценка рисков с точки зрения сохранности самих особо охраняемых территорий и водных объектов. Здесь однозначно нужно понимать, что ряд зон вообще выпадут из зоны действия экологического туризма», – пояснил министр.

Участники совещания обсудили первые и самые важные шаги в направлении межрайонного развития туризма по берегам озера Чаны. Было принято решение разработать карту интересных для посещения маршрутов.

Развитие туристической отрасли имеет мультипликативный эффект, поэтому в Новосибирской области разрабатываются новые туристические маршруты, работают над созданием концепций событийного, гастрономического, экологического и водного туризма, которые можно будет реализовать в разных районах области.