В Новосибирской области планируют развивать маршруты экологического туризма

Так, в настоящее время в процессе обустройства экологические тропы «По Обской песчаной степи» и «По Шарчинской степи».
В регионе ведется активная работа по популяризации экологических маршрутов. Специалисты регионального минприроды в формате пресс-тура показали туристические маршруты экологических троп Сузунского района, ставшего в 2024 году самым привлекательным районом для туризма и путешествий в области. За 9 месяцев его посетили более 50 тысяч человек.
В Сузунском районе находятся заказник «Сузунский», экотропа «По Обской песчаной степи», памятники природы областного значения «Шарчинская степь» и «Озеро Сплавное», лесной парк «Караканский бор». И каждое из этих уникальных мест занимает не одну тысячу гектаров. Кроме того, только Сузунский район получил два паспорта экологического маршрута – на территории памятников природы регионального значения «Обская песчаная степь» Меретского сельсовета и «Шарчинская степь» Шарчинского сельсовета. Развитие экологического туризма является перспективным направлением национального проекта «Экология».
«Экотропа «По Обской песчаной степи» занимает площадь 36,2 га. Ее создали с целью сохранения фрагментов песчаной степи, кустарниковых зарослей и соснового редколесья. Этот маршрут является действенным инструментом реализации просветительской, познавательной и оздоровительной деятельности. Для прохождения не требуется специальной технической и физической подготовки, поэтому погулять здесь спокойно могут дети, взрослые и пенсионеры», – отметил заместитель директора подведомственного минприроды ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» Илья Сериков.
Экологическая тропа «По Шарчинской степи» пролегает по территории памятника природы «Шарчинская степь» Новосибирской области, площадь которого – 31,89 га. В состав памятника входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, почвозащитное, водоохранное и эстетическое значение.
«На данный момент экологические тропы «По Обской песчаной степи» и «По Шарчинской степи» еще в процессе обустройства. Ведется работа по участию в грантовом конкурсе Фонда президентских грантов. На средства гранта планируется установить входные зоны, информационные стенды, навигационные указатели по маршруту, а также обустроить места отдыха и смотровые площадки в живописных участках территории. На экологических тропах есть редкие каменистые степи, краснокнижные растения, типичные для степей животные, водные объекты и живописные виды. Если вы житель или гость Новосибирской области, то обязательно посетите экоторопы в Сузунском районе», – пояснил Илья Сериков.
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