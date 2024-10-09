В Новосибирской области планируют развивать маршруты экологического туризма

В регионе ведется активная работа по популяризации экологических маршрутов. Специалисты регионального минприроды в формате пресс-тура показали туристические маршруты экологических троп Сузунского района, ставшего в 2024 году самым привлекательным районом для туризма и путешествий в области. За 9 месяцев его посетили более 50 тысяч человек.

В Сузунском районе находятся заказник «Сузунский», экотропа «По Обской песчаной степи», памятники природы областного значения «Шарчинская степь» и «Озеро Сплавное», лесной парк «Караканский бор». И каждое из этих уникальных мест занимает не одну тысячу гектаров. Кроме того, только Сузунский район получил два паспорта экологического маршрута – на территории памятников природы регионального значения «Обская песчаная степь» Меретского сельсовета и «Шарчинская степь» Шарчинского сельсовета. Развитие экологического туризма является перспективным направлением национального проекта «Экология».