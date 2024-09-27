Плата за гостеприимство: в Новосибирске хотят ввести туристический налог?

Совет депутатов города решил ввести туристический налог в Новосибирске с 1 января 2025 года, пишет КП-Новосибирск. То есть гостям, приехавшим в сибирский мегаполис, придется дополнительно платить за пребывание в городе.

В течение следующего года туристический налог составит 1% от стоимости ночи в гостинице (но не менее 100 рублей в сутки). Затем с каждым годом налог будет расти: «Определить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы», — отмеачется в проекте решения Совета депутатов.

Однако новый налог не будет распространяться на некоторые категории граждан, в том числе на жителей Новосибирской области и многодетные семьи.

Фактически вносить деньги в бюджет за каждого постояльца должны отели, в которых останавливаются гости, сообщает издание. При этом сам туристический налог будет изначально включен в стоимость гостиничного номера. Полученные деньги будут направляться на развитие туризма в Новосибирске.