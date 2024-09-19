Как изменился туристический трафик в Новосибирской области в этом году?

За первые семь месяцев 2024 года туристами было совершено более 1,6 млн туристических поездок по Новосибирской области, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По этому показателю Новосибирская область заняла 11 место в стране.

«Внутренний туризм активно развивается и мы видим это и в налоговой отдаче от сферы туризма – за первое полугодие текущего года турбизнес уплатил 7,6 млрд рублей в виде налогов в бюджет Новосибирской области, что в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, с начала года турпоток в Новосибирской области составил 1 638 293 поездки, только за летние месяцы (июнь-июль) туристы совершили более 650 тысяч путешествий по региону.



В летнем сезоне 2024 года достаточно долгое время держалась высокая температура воздуха и воды, что позволило продлить возможность пляжного отдыха и отдыха на природе. Традиционно самым посещаемым местом в летний период становится Обское водохранилище, которое предлагает гостям обустроенные пляжи, парусный спорт и водные развлечения. Среди наиболее посещаемых районов области – Бердск, Ордынский, Маслянинский, Сузунский районы.



Высокий спрос на размещение в базах отдыха на природе показал, что в районах области ощущается острая нехватка комфортабельных средств размещения, несмотря на большое количество гостиниц и отелей в Новосибирске. Однако уже в следующем сезоне благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появится большое количество современных комфортабельных модульных гостиниц в экологически чистых районах области вблизи природных достопримечательностей региона, где капитальное строительство ограничено.