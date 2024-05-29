Этим летом в Новосибирской области запустят первые промышленные туры

Региональная команда успешно защитила проект по промышленному туризму Новосибирской области в рамках проекта «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив. Проект региона отмечен в числе десяти лучших.

30 представителей промышленных предприятий, туриндустрии и администраций районов области разработали 4 индустриальных трехдневных маршрута: «Заряди свое будущее», «Стеклянное путешествие: откуда берется прозрачность», «Новосибирский культурный код: одежда от изделий до технологии» и умный маршрут «Академгородок и наукоград Кольцово: от цифры до молекулы». В основе маршрутов заложена формула успеха Новосибирской области – триединство образования, науки и производства. Каждый маршрут содержит точки посещения каждой из трех сфер: вузы, институты СО РАН и инновационные производства.



«Первые экскурсии новосибирские туроператоры запустят в июле 2024 года. Мы рассчитываем с помощью промтуризма увеличить турпоток на 1,1% в 2024 году, на 2,6% в 2025 году. В этом нам помогут новые маршруты на предприятия строительной отрасли, пищевой промышленности, косметических производств, сейчас идет процесс разработки таких маршрутов с 12 предприятиями, желающим вступить в программу промышленного туризма», – сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.



В настоящее время разрабатывается дорожная карта развития промышленного туризма в Новосибирской области и прорабатывается межрегиональный проект в сфере промышленного туризма в регионах Сибирского федерального округа.



Развитие туризма является важным направлением в деятельности региона. А благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Новосибирской области за последние три года в четыре раза увеличился объем финансовой поддержки данной сферы. В текущем году на развитие туризма будет направлено 431 млн рублей.