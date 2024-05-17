Grand Chalet Altay стал победителем премии Travel Time Awards 2023 в номинации «Лучшее премиальное шале»

Премия Travel Time Awards учреждена журналом о путешествиях для состоятельной аудитории Travel Time и проходит в Москве третий год подряд. Победители определялись в два этапа: открытым голосованием на сайте журнала, а также оценками жюри, в которое вошли представители люксовых тревел-агентств и консьерж-служб, российские звезды и редакция журнала.