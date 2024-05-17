Grand Chalet Altay стал победителем премии Travel Time Awards 2023 в номинации «Лучшее премиальное шале»

Grand Chalet Altay — пятизвездочный семейный курорт, расположенный у подножья Тавдинских пещер на берегу Катуни.
15 мая в Москве состоялась торжественная церемония награждения ежегодной премии Travel Time Awards 2023, на которой семейный экокурорт Grand Chalet Altay был назван победителем в номинации «Лучшее премиальное шале для семейного отдыха». В конкурсе принимали участие отели и курорты из России, Турции и Мальдив.
Премия Travel Time Awards учреждена журналом о путешествиях для состоятельной аудитории Travel Time и проходит в Москве третий год подряд. Победители определялись в два этапа: открытым голосованием на сайте журнала, а также оценками жюри, в которое вошли представители люксовых тревел-агентств и консьерж-служб, российские звезды и редакция журнала.
«Сегодня Алтай одно из самых популярных направлений для путешествий внутри России, и мы рады, что наш курорт был отмечен среди лучших туристических объектов страны», – отметил Николай Филатов, генеральный директор и совладелец управляющей компании «ZONT Hotel Group».
Фото: архивы пресс-служб
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