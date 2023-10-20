Летать стало дороже: в Новосибирске выросла стоимость авиабилетов

В сентябре этого года в Новосибирской области года подорожали авиабилеты. Банк России прокомментировал, с чем это связано, пишет «АиФ-Новосибирск».

В минувшем месяце годовой прирост цен увеличился с 8,89% до 11,51%. Эксперты полагают, что многие жители соседних регионов приобретали билеты из международного аэропорта Толмачево.

«В результате повышения спроса цены на авиабилеты в области за месяц заметно выросли», — рассказали в Банке России.

Годовая инфляция в сентябре выросла до 6,17%. Показатель в регионе ниже, чем по СФО (6,31%), но выше чем в целом по России (6%).