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Летать стало дороже: в Новосибирске выросла стоимость авиабилетов

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Ситуацию прокомментировали в Банке России.

pxhere.com

В сентябре этого года в Новосибирской области года подорожали авиабилеты. Банк России прокомментировал, с чем это связано, пишет «АиФ-Новосибирск».

В минувшем месяце годовой прирост цен увеличился с 8,89% до 11,51%. Эксперты полагают, что многие жители соседних регионов приобретали билеты из международного аэропорта Толмачево.

«В результате повышения спроса цены на авиабилеты в области за месяц заметно выросли», — рассказали в Банке России.

Годовая инфляция в сентябре выросла до 6,17%. Показатель в регионе ниже, чем по СФО (6,31%), но выше чем в целом по России (6%).

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