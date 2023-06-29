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В июле откроют первые прямые рейсы из Новосибирска в Мьянму

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Рейс будет выполняться один раз в неделю, заявил министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

С июля запустят прямой рейс из Мьянмы в Новосибирск. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой вице-премьера и министра внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

«Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск»,– сообщил Кан Зо.

Министр подчеркнул, что «россиян очень ждут в Мьянме». По его словам в ближайшее время пройдет презентация программы «Russia Friendship Program» (Программа дружбы с Россией), которая будет включать в себя развитие туризма между Россией и Мьянмой.

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