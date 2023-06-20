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Компания «Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет

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Когда стартуют полеты до тайского курорта?

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 11 июля откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. «Полеты будут выполняться начиная с 11 июля, два раза в неделю — по вторникам и субботам. Продажа билетов открыта», – сказано в сообщении.

Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, куда «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска. С 7 июля начинает действовать программа регулярных рейсов в Бангкок и Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Иркутска.

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