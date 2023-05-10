Где новосибирцы предпочитают отдыхать во время летних отпусков?

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туроператоров Светлана Фоменко в беседе с Om1.ru рассказала о самых популярных направлениях на ближайших сезон. По ее словам, новосибирцы по-прежнему предпочитают Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Горожане приобретают путевки в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты из-за возможности прямых перелётов.

Цена авиабилетов выросла, так как часть российских лайнеров не может летать за рубеж. Этим в основном занимаются иностранные перевозчики. Цена билетов влияет на сумму за турпутёвку. «Многие раньше любили покупать горящие туры. Отмечу, что в ближайшее время подобного не будет», — сказала госпожа Фоменко.

По причине отсутствия иностранных перелетов российский авиапарк теперь курсирует по внутренним направлениям. Появились прямые рейсы из Новосибирска в Нижний Новгород, Казань и Самару. Новосибирцы теперь могут отправиться без пересадок почти в любую точку РФ. Внутри страны популярен отдых в Сочи. Путёвки туда эксперт советует приобретать заранее, так как ближе к лету они начнут дорожать. В Крым авиаперелеты недоступны, но путевки на полуостров всё равно приобретают.

Кроме того, новосибирцы стали чаще отдыхать внутри региона. Популярны базы отдыха в Бердске и на побережье Обского моря, которые уже стали принимать туристов. В целом горожане предпочитают санаторно-курортные комплексы, где есть комфортабельные номера и лечебно-оздоровительные программы.