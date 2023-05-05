Новосибирцы смогут летать напрямую в Шри-Ланку

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпаниям допуск на новые международные прямые рейсы из Новосибирска. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, сообщает НДН-инфо.

Допуск получили авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и AZUR Air. Перевозчики откроют маршруты до Антальи и Стамбула.

Также AZUR air сможет организовать еженедельные рейсы из Толмачёво в Коломбо, а Red Wings ежедневно перевозить новосибирцев в Матталу (Шри-Ланка).