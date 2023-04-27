Туристический поток Новосибирской области увеличился на 20% за год

Количество туристов, размещенных в гостиницах и отелях Новосибирской области, в 2022 году составило более 1,3 млн человек, что выше год к году на 20,7%.

«Новосибирская область в 2023 году продолжает уверенно наращивать туристические потоки. Количество размещенных в гостиницах и отелях гостей по уточненным данным Росстата в 2022 году значительно превышает уровень доковидного 2019 года: мы приняли на 186 тысяч туристов больше. По этому показателю регион лидирует в Сибирском федеральном округе и занимает 11 место среди регионов России. В целом, по итогам 2022 года туристический поток в Новосибирской области составил 1,9 млн человек из других субъектов РФ и зарубежных стран», – отметил министр экономического развития региона Лев Решетников.

В 2022 году началась реализация новой госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, Господдержка в сфере туризма в рамках программы оказывается виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям. Поддержано 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 млн рублей. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры досуга и отдыха в районах области на общую сумму 20 млн рублей в 2022 году были выделены 4 муниципальным образованиям. Госпрограмма в сфере туризма будет действовать и в 2023 году – объем средств, заложенных на ее реализацию, увеличен и составил 139,3 млн руб.

В планах на 2023 год – получение статуса первого национального туристического маршрута по научно-популярному туризму. «Новосибирская область вошла в число 10 пилотных регионов России, на территории которых расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, для формирования маршрутов научно-популярной направленности. Уже запущены 5 научно-популярных маршрутов разной продолжительности для гостей города и местных жителей», – отметил министр.

Кроме того, по результатам конкурсного отбора Новосибирская область вошла в перечень победителей и получила федеральную субсидию 5,88 млн рублей на поддержку и продвижение фестиваля «Электронный берег»-2023 в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». А также, в рамках нацпроекта, в регионе планируется выдача социальных сертификатов на путешествия по Новосибирской области школьников 5-9 классов.