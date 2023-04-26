Компания S7 Airlines перевела внутренние рейсы в новый терминал аэропорта Толмачево

В новосибирском в аэропорту Толмачево внутренние рейсы авиакомпании S7 Airlines передены в новый терминал – Сектор С. По международным направлениям все остается без изменений. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Для S7 Airlines Новосибирск — родной город, а Толмачево — родной аэропорт. Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем всё для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только», — цитирует издание генерального директора S7 Group Дмитрия Куделькина.