18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Компания S7 Airlines перевела внутренние рейсы в новый терминал аэропорта Толмачево

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

«Современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития», — отмечает гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.

nso.ru

В новосибирском в аэропорту Толмачево внутренние рейсы авиакомпании S7 Airlines передены в новый терминал – Сектор С. По международным направлениям все остается без изменений. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Для S7 Airlines Новосибирск — родной город, а Толмачево — родной аэропорт. Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем всё для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только», — цитирует издание генерального директора S7 Group Дмитрия Куделькина.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: