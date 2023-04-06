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РЖД добавит более полутора тысяч поездов в направлении южных курортов России

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В компании прогнозируют, что Сочи, Анапу, Адлер и другие южные города посетят больше 11 миллионов человек.

pxhere.com

Этим летом РЖД запустит более полутора тысяч дополнительных поездов, соединяющих крупные российские города с южными курортами (Анапа, Адлер, Новороссийск, Кисловодск и т.д.), пишет НДН.инфо.

«Прогнозируется, что только в южном направлении поездки совершат более 11 млн человек (+5,1% к прошлому году). Чтобы все желающие смогли отправиться к популярным российским курортам, пассажирам будет предложено порядка 13,5 млн мест», — сообщают в РЖД.

Кроме того, в компании рассказали, что на южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. При этом организованные группы детей будут перевозиться только в таких вагонах.

Согласно сервису онлайн-продажи билетов Tutu.ru, в среднем билет на поезд в плацкарт из Новосибирска в Сочи обойдётся в 9,5 тысячи рублей. Билет в купе или СВ стоит дороже — в среднем 12,5 тысячи и 31 тысяча рублей соответственно.

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