Из новосибирского Толмачево можно будет улететь прямым рейсом в Армению

Авиакомпания S7 информирует об открытии продаж билетов на рейсы Новосибирск — Ереван. Полеты будут проходить по понедельникам.

По данным сайта компании, первый самолет по этому маршруту вылетит из Новосибирска в 11:55 1 мая. Прибытие в Армению состоится в 14:00. Полет продлится около 4,5 часов.

В обратном направлении самолет вылетит в 14:55. Он вернется в новосибирский аэропорт Толмачево он в 22:15 с учетом разницы по времени двух стран.

Отметим, что билет «Эконом Базовый» обойдется в 26 125 рублей на одного взрослого человека. Перелет будет проходить на лайнерах Boeing 737-800, который вмещает 168 пассажиров в салоне эконом-класса и 8 — бизнес-класса.