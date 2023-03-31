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Из новосибирского Толмачево можно будет улететь прямым рейсом в Армению

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Прямые рейсы в Ереван с 1 мая запускает компания S7.

pxhere.com

Авиакомпания S7 информирует об открытии продаж билетов на рейсы Новосибирск — Ереван. Полеты будут проходить по понедельникам.

По данным сайта компании, первый самолет по этому маршруту вылетит из Новосибирска в 11:55 1 мая. Прибытие в Армению состоится в 14:00. Полет продлится около 4,5 часов.

В обратном направлении самолет вылетит в 14:55. Он вернется в новосибирский аэропорт Толмачево он в 22:15 с учетом разницы по времени двух стран.

Отметим, что билет «Эконом Базовый» обойдется в 26 125 рублей на одного взрослого человека. Перелет будет проходить на лайнерах Boeing 737-800, который вмещает 168 пассажиров в салоне эконом-класса и 8 — бизнес-класса.

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