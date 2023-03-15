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В Новосибирской области определены первые территории в рамках «Земля для туризма»

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В декабре 2022 года Новосибирская область включилась в проект Росреестра «Земля для туризма», который позволит привлечь инвесторов в регион, эффективно управлять землей для развития туристических объектов.

Обские парки

В рамках реализации проекта в нашем регионе выявлены первые территории, вызывающие туристический интерес.

Кластер «Обские парки» планируется создать на прибрежных территориях в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах области. Появление туристического кластера позволит развивать разные виды туризма в регионе: от пляжного и спортивного до познавательного и этнографического.

Озеро Карачи в Чановском районе области: с 1880 года озеро используется как грязевой и бальнеологический курорт.

озеро Карачи

Озеро Островное в Краснозерском районе области: уникальный источник целебной грязи, лечебной глины, рапы (озерной соли) – аналоги даров Мертвого моря.

озеро Островное

Озеро Горькое в Здвинском районе области: известно своими лечебными свойствами с 1898 года.

Горькое озеро

Развитие туризма в Новосибирской области – одна из приоритетных задач региона. Новосибирский Росреестр принимает активное участие в решении вопросов, направленных на выявление земельных ресурсов для развития туризма в целях дальнейшего отображения их на публичной кадастровой карте.

«При Управлении Росреестра по Новосибирской области действует специальный оперативный штаб, в состав которого вошли представители региональных министерств и ведомств. В рамках заседаний штаба рассматриваются территории Новосибирской области, вызывающие наибольший туристический интерес. В итоге будет создан банк земли для туризма, потенциальные инвесторы смогут выбрать участки в режиме онлайн для строительства туристической инфраструктуры – спортивные объекты, турбазы, гостиничные комплексы и другие», - отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

Основные условия включения земельных участков в Банк земли для туризма: отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом, например, туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие.

В Новосибирской области в последние годы активно развиваются разные направления туризма. Новосибирская область вошла в десятку пилотных регионов по развитию научно-популярного туризма. По сведениям регионального минэкономразвития, Новосибирская область занимает 12 место в Национальном туристическом рейтинге регионов России по итогам 2022 года, ежегодно область посещают порядка двух миллионов туристов.

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