В Новосибирской области определены первые территории в рамках «Земля для туризма»

Развитие туризма в Новосибирской области – одна из приоритетных задач региона. Новосибирский Росреестр принимает активное участие в решении вопросов, направленных на выявление земельных ресурсов для развития туризма в целях дальнейшего отображения их на публичной кадастровой карте.

«При Управлении Росреестра по Новосибирской области действует специальный оперативный штаб, в состав которого вошли представители региональных министерств и ведомств. В рамках заседаний штаба рассматриваются территории Новосибирской области, вызывающие наибольший туристический интерес. В итоге будет создан банк земли для туризма, потенциальные инвесторы смогут выбрать участки в режиме онлайн для строительства туристической инфраструктуры – спортивные объекты, турбазы, гостиничные комплексы и другие», - отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

Основные условия включения земельных участков в Банк земли для туризма: отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом, например, туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие.

В Новосибирской области в последние годы активно развиваются разные направления туризма. Новосибирская область вошла в десятку пилотных регионов по развитию научно-популярного туризма. По сведениям регионального минэкономразвития, Новосибирская область занимает 12 место в Национальном туристическом рейтинге регионов России по итогам 2022 года, ежегодно область посещают порядка двух миллионов туристов.