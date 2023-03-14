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Новосибирцы смогут еженедельно летать в Китай с конца весны

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Первый полет в китайский город Урумчи запланирован на 27 мая.

pxhere.com

Новосибирская авиакомпания S7 возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из аэропорта Толмачёво. Об этом сказано в сообщении на сайте перевозчика.

Первые рейсы в прямом и обратном направлении состоятся 27 мая. Полеты будут выполняться в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

«‎Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи — в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы во времени»‎, — рассказали в авиакомпании S7.

Для перелетов будут использоваться лайнеры Boeing 737-800. Стоимость билета начинается от 15 тысяч рублей. В одном самолёте предусмотрены места для 168 пассажиров эконом-класса и восьми пассажиров бизнес-класса.

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