Новосибирцы смогут еженедельно летать в Китай с конца весны

Новосибирская авиакомпания S7 возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из аэропорта Толмачёво. Об этом сказано в сообщении на сайте перевозчика.

Первые рейсы в прямом и обратном направлении состоятся 27 мая. Полеты будут выполняться в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

«‎Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи — в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы во времени»‎, — рассказали в авиакомпании S7.

Для перелетов будут использоваться лайнеры Boeing 737-800. Стоимость билета начинается от 15 тысяч рублей. В одном самолёте предусмотрены места для 168 пассажиров эконом-класса и восьми пассажиров бизнес-класса.