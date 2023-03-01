С 27 апреля новосибирцы смогут напрямую летать в Анталью

Прямые рейсы в Анталью (Турция) запустят из Новосибирска. Перевозчиком выступает авиакомпания «Аэрофлот». Первый вылет состоится 27 апреля, всего в неделю будет четыре рейса. С 29 мая их число увеличат до шести в неделю. Пассажиров разместят в самолетах Boeing 737-800. Внутри салона лайнера 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом.

«Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появилась возможность прямых перелетов рейсами «Аэрофлота» к популярному турецкому курорту», — отмечают в пресс-службе авиакомпании.

Ранее рейсы по данному маршруту выполнялись только с пересадками. Время полета занимало минимум от 10 до 12 часов, прямым рейсом до курорта можно будет долететь примерно за шесть часов.