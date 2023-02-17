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Авиакомпания S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Дубай

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Первый самолет отправится в Арабские Эмираты 17 марта.

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Авиакомпания S7 сообщила о запуске прямых рейсов из Новосибирска в Дубай. Первый самолет отправится в Арабские Эмираты 17 марта, второй — 24 марта, отправка будет проходить в пятницу.

«Время вылета из Новосибирска — 19:55, прибытие в Дубай — 23:15 по местному времени. Из Дубая самолет вылетит в 00:15 и приземлится в Новосибирске в 08:50 с учетом разницы во времени», — информирует пресс-служба авиакомпании.

Стоимость полета 17 марта базовым экономом доходит почти до 22 тысяч. Вместе с билетом в обратную сторону цена для новосибирцев составит около 35 тысяч рублей.

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