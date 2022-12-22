Какие направления для путешествий выбирают новосибирцы в период зимних каникул?

По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», самыми популярными курортами жителей Новосибирска на новогодних праздниках стали Таиланд, Турция, Узбекистан, а также ОАЭ и Таджикистан.

Отмечается, средняя стоимость перелета в Бангкок туда и обратно обойдется в 99,5 тысячи рублей, в Пхукет в полтора раза дороже — 157,5 тысячи рублей, в Стамбул — 57,7 тысячи рублей, слетать в Ташкент будет дешевле всего — 27,5 тысячи рублей.

Внутри страны новосибирцы предпочитают Москву, Сочи и Петербург. Билет до столицы и обратно на одного человека обойдется в 15,2 тысячи рублей, в Сочи — 18,8 тысячи рублей, в Петербург — 17,3 тысячи рублей.