Какие туристические направления стали самими востребованными среди россиян в уходящем году?

Спрос на авиаперелеты в страны ближнего зарубежья значительно вырос среди россиян, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Туту.ру» и OneTwoTrip.

Наиболее востребованными направлениями в этом году у россиян стали Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Среди менее востребованных, но тоже пользующихся хорошим спросом направлений — Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия. При этом наибольшая доля пассажиров, вылетевших из России в 2022 году, приходится на Таджикистан (17,22%).

«Связана такая динамика с тем, что появилось больше прямых рейсов в страны ближнего зарубежья, а в Европу их доля, напротив, заметно сократилась», — рассказывают в «Туту.ру».

По информации OneTwoTrip востребованность Таджикистана в текущем году выросла в четыре раза (в 2021 доля заказов составляла 2,9%). Аналитики компании OneTwoTrip считают, что чаще билеты покупали в Армению с долей 18,4% и в Турцию с 14,6%.