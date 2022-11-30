С 1 декабря новосибирцы смогут летать в Монголию прямым рейсом

Пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево заявила о запуске с 1 декабря прямых рейсов в Улан-Батор, столицу Монголии. Перелет организует авиакомпания «Аэро Монголия».

«Новый партнер Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина авиакомпания «Аэро Монголия» начинает выполнение прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Улан-Батор», — информирует пресс-служба аэропорта.

Самолеты из Новосибирска планируют пускать два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. В обратном направлении, из Монголии, — по четвергам и воскресеньям.

Помимо полетов в Монголию, рейс открыл возможность новосибирцам летать через монгольский аэропорт Чингисхан в Китай, Южную Корею, Японию и Таиланд. Перелет будет проходить на самолете Embraer-145.