18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Какие туристические направление названы самыми популярными в период новогодних праздников?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Чаще всего россияне отправляются на время зимнего отпуска в Египет и Турцию.

pxhere.com

На сайте «Интерфакс-Туризм» сообщается, что самыми популярными направлениями среди жителей нашей страны являются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Россия.

«Египет и Турция не менее востребованы и у туроператора: доля этих направлений в общей структуре продаж составляет 30 и 29% соответственно. На третьем месте Россия с долей в 28%», — говорится на сайте.

Египет

Активному спросу на отдых в Египте поспособствовало появление новых рейсов с территории Российской Федерации.

Турция

Несмотря на произошедшие теракты, Турция остается одним из популярных мест, где россияне предпочитают проводить новогодние праздники. Огромное количество экскурсий, горнолыжный отдых, прибрежные отели, которые работают зимой, — все это вызывает интерес к зимнему отдыху в этой стране.

Россия

Среди российских направлений наиболее популярны прибрежный и горнолыжный кластер в Сочи, отдых в Кавказских Минеральных Водах и экскурсионные поездки в Петербург.

Кроме того, в этом году большим спросом пользуются страны Юго-Восточной Азии.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: