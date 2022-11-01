Первый научно-популярный туристический маршрут разработают в Новосибирской области

Новосибирская область была выбрана одним из пилотных регионов для формирования научно-популярного туризма России в рамках десятилетия науки и технологий, и уже в 2023 году регион подаст заявку на национальный брендовый туристический маршрут.

«Уникальное преимущество Новосибирской области – научно-популярный туризм. Стимул для развития научного туризма в Новосибирской области дают наличие Академгородка и наукограда Кольцово. На самой умной улице в мире (проспекте Лаврентьева) сочетаются современная архитектура и уникальная для развития инновационных бизнес-проектов молодых предпринимателей научно-деловая инфраструктура. Кроме того, в Академгородке расположен один из лучших университетов страны – НГУ. Однако существует ряд проблем, связанных с ограниченностью доступа на музейно-выставочные площадки, которые и будут решаться с помощью проекта. Комплексный подход позволит сформировать методологическую основу и даст результат в виде сформированного туристического продукта», – отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.



В октябре этого года проект Новосибирской области по научному туризму занял второе место во Всероссийском конкурсе проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий с проектом «Научно-популярный туризм в Новосибирской области». Команда региона, состоящая из представителей региональных органов власти, турбизнеса, экскурсионного бюро и научного сообщества, признана победителем в номинации «Лучшая команда по разработке проекта тематического туризма». Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Команда проекта планирует в следующем году подать заявку на национальный брендовый туристический маршрут, а также при поддержке федеральных органов власти начать его активное продвижение на рынке туристических услуг с помощью туроператоров и турагентов страны, после планируется масштабировать практику популяризации науки среди туристов на другие наукограды страны и адаптировать маршрут для иностранных туристов.