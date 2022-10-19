С 5 ноября новосибирцы смогут летать напрямую в Таиланд

Прямые чартерные рейсы из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде запустят в начале ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево. Маршрутную программу запустит компания Pegas fly. Первый самолет отправится уже 5 ноября.

Кроме того, дочерняя авиакомпания Pegas «Икар» будет перевозить в Таиланд туристов из Хабаровска, Красноярска и Иркутска.

Прямые рейсы из Новосибирска в Пхукет отменили два года назад из-за пандемии коронавируса.