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С 5 ноября новосибирцы смогут летать напрямую в Таиланд

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Рейсы на остров Пхукет были отменены в течение двух лет из-за коронавирусной пандемии.

pxhere.com

Прямые чартерные рейсы из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде запустят в начале ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево. Маршрутную программу запустит компания Pegas fly. Первый самолет отправится уже 5 ноября.

Кроме того, дочерняя авиакомпания Pegas «Икар» будет перевозить в Таиланд туристов из Хабаровска, Красноярска и Иркутска.

Прямые рейсы из Новосибирска в Пхукет отменили два года назад из-за пандемии коронавируса.

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