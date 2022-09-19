С 1 ноября новосибирцы смогут напрямую летать в Стамбул

Полеты на воздушных судах S7 Airlines из Новосибирска в Стамбул стартуют с 1 ноября. Рейсы из нашего города будут летать еженедельно по вторникам и пятницам. Время в пути составит шесть-семь часов.

Минимальная стоимость билета без багажа составляет 17 587 рублей в одну сторону. Туда и обратно полет будет стоить 33 186 рублей. Также доступны билеты со стыковкой, из Москвы они стоят от 29 244 рублей, а из Владивостока — от 37 201. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800.