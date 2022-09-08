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Новосибирцы поделились отпускными планами на осень-2022

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За границей собираются отдохнуть лишь 3% отпускников.

pxhere.com

54 % жителей Новосибирской области не планируют брать отпуск осенью. Такие данные обнародовали аналитики сервиса SuperJob.

Эксперты опросили посетителей сайта и выяснили, что больше половины жителей Новосибирской области планирую остаться осенью на рабочем месте. При этом каждый третий, напротив, хочет отдохнуть.

«15 % проведут его дома, 6 % отправятся на дачу, 10 % планируют поездку по России и еще 3 % проведут отпуск за границей. Отдыхать в России респонденты чаще всего планируют на Черноморском побережье, в Москве, Петербурге и Казани, Калининградской области, в городах Золотого кольца, на Северном Кавказе и в Карелии. За пределами России для осеннего отпуска жители чаще выбирали Турцию, Египет и Грузию», – рассказали в SuperJob.

Отдых в России, как правило, выбирают люди с достатком от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. А за границей больше всего предпочитают отдыхать респонденты с заработком более 80 тысяч.

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