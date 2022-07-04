Из Новосибирска запустят ежедневные рейсы в Горно-Алтайск

Авиакомпания S7запланировала в летнем расписании ежедневные полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск с 23 июля по 29 октября. Об этом рассказали в министерстве регионального развития Республики Алтай.

Рейсы будут выполняться с понедельника по воскресенье на воздушных судах Embraer 170 вместимостью 78 человек.

Время в пути — 1 час 5 минут. Из Новосибирска самолеты будут отправляться в 15:40, прибытие — в 16:45. Вылеты из Горно-Алтайска в Новосибирск будут осуществляться в 17:25, прибытие — в 18:30.