В какие города России чаще всего летают новосибирцы?

Первое место в рейтинге популярных маршрутов из Новосибирска ожидаемо заняла Москва. В июне в столицу России туда полетят 26% путешественников из столицы Сибири, выяснил сервис поиска билетов Aviasales.

Средний чек на авиабилеты по магистральному для Новосибирска направлению на одного человека туда-обратно в июне составил 8 тысяч рублей.

Серебро рейтинга досталось Петербургу, бронза — Сочи. В эти города отправляется каждый пятый, улетающий из Толмачево. Средняя стоимость билетов составила 11 тысяч и 14,5 тысяч рублей соответственно.

Следующая строчка принадлежит Калининграду, хотя доля бронирования в этот город не так высока — всего 1,7%. Замыкают первую пятерку Минеральные Воды с долей в 1,3%.