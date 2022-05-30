18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В какие города России чаще всего летают новосибирцы?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Сервис Aviasales составил топ самых популярных направлений.

Первое место в рейтинге популярных маршрутов из Новосибирска ожидаемо заняла Москва. В июне в столицу России туда полетят 26% путешественников из столицы Сибири, выяснил сервис поиска билетов Aviasales.

Средний чек на авиабилеты по магистральному для Новосибирска направлению на одного человека туда-обратно в июне составил 8 тысяч рублей.

Серебро рейтинга досталось Петербургу, бронза — Сочи. В эти города отправляется каждый пятый, улетающий из Толмачево. Средняя стоимость билетов составила 11 тысяч и 14,5 тысяч рублей соответственно.

Следующая строчка принадлежит Калининграду, хотя доля бронирования в этот город не так высока — всего 1,7%. Замыкают первую пятерку Минеральные Воды с долей в 1,3%.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: