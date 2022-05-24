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С 21 июня новосибирцы смогут летать в Барнаул

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S7 запускает прямые рейсы трижды в неделю.

С 21 июня авиакомпания S7 планирует запустить прямые рейсы по маршруту Новосибирск – Барнаул. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпания. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer-170.

Вылет из новосибирского аэропорта Толмачево в Барнаул будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 16:40, прилет в 17:30. Обратный рейс — в этот же день, вылет в 18:15, приземление в 19:00.

Компания S7 будет единственной, выполняющей прямые рейсы по указанному маршруту.

Фото: vk.com/s7airlines

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