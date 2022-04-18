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Новосибирцы не смогут отправиться в Анапу на самолетах «Победы»

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Авиарейсы в южный город отменили до сентября.

С июня по сентябрь лоукостер «Победа» отменяет рейсы из Новосибирска в Анапу. Об этом сообщается на сайте компании. Отмену авиарейсов объясняют «производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов».

Помимо Новосибирска, в списке оказались Москва, Екатеринбург, Петербург, Казань, Красноярск, Пермь, Челябинск и Уфа.

Клиентам оформят автоматический полный возврат денег за билеты, купленные на сайте «Победы». При покупке билета у стороннего агентства, возврат нужно сделать там же. Деньги на карту возвращаются обычно в течение 7 дней.

По информации аэропорта Толмачево, улететь в Анапу из нашего города теперь можно только на самолетах S7.

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