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Путешествия

Каждый третий новосибирец не котирует курортные романы

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И только 7% горожан намеренно ищут романтическое общение в путешествиях.

Аналитики сервиса «Авиасейлс» по итогам опроса выяснили, что 69,2% путешественников из Новосибирска нейтрально или положительно относятся к романам во время отпуска. При этом лишь 6,9% респондентов отметили, что специально ищут знакомства в новых местах.

Несмотря на большой процент новосибирцев, которые не против романа на отдыхе, у многих таких приключений никогда не было. Так ответили 41,1% респондентов, и это самая большая доля по сравнению с другими городами-миллионниками.

Каждый третий участник опроса-новосибирец заявил, что относится к любовным знакомствам на курортах негативно (30,8%).

Многие новосибирцы отметили, что их отношение к курортным романам зависит от текущего статуса в отношениях: в случае отсутствия партнера они не против авантюры «на выезде».

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