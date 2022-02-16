Каждый третий новосибирец не котирует курортные романы

Аналитики сервиса «Авиасейлс» по итогам опроса выяснили, что 69,2% путешественников из Новосибирска нейтрально или положительно относятся к романам во время отпуска. При этом лишь 6,9% респондентов отметили, что специально ищут знакомства в новых местах.



Несмотря на большой процент новосибирцев, которые не против романа на отдыхе, у многих таких приключений никогда не было. Так ответили 41,1% респондентов, и это самая большая доля по сравнению с другими городами-миллионниками.



Каждый третий участник опроса-новосибирец заявил, что относится к любовным знакомствам на курортах негативно (30,8%).



Многие новосибирцы отметили, что их отношение к курортным романам зависит от текущего статуса в отношениях: в случае отсутствия партнера они не против авантюры «на выезде».