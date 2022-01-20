Шерегеш вводит жесткие противопандемийные ограничения для туристов

С 20 января для гостей горнолыжного курорта Шерегеш действуют жесткие ограничения из-за коронавируса.



С сегодняшнего дня при заселении в объекты размещения курорта, а также посещении организаций общественного питания, объектов спорта, салонов спа, детских площадок, кинотеатров, ночных клубов (расположенных за пределами коллективных средств размещения) необходимо предоставлять сертификат о вакцинации или QR-код, справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или медотвод от вакцинации. Детям до 18 лет медицинские документы при заселении не требуются.



Администрация курорта также сообщает, что с 20 января 2022 с 23.00 до 6.00 приостанавливается организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий; оказание услуг организациями общественного питания, за исключением доставки заказов и обслуживания навынос.