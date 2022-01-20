18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Шерегеш вводит жесткие противопандемийные ограничения для туристов

Поделиться:

Какие условия необходимо соблюсти для поездки на горнолыжный курорт?

С 20 января для гостей горнолыжного курорта Шерегеш действуют жесткие ограничения из-за коронавируса.

С сегодняшнего дня при заселении в объекты размещения курорта, а также посещении организаций общественного питания, объектов спорта, салонов спа, детских площадок, кинотеатров, ночных клубов (расположенных за пределами коллективных средств размещения) необходимо предоставлять сертификат о вакцинации или QR-код, справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или медотвод от вакцинации. Детям до 18 лет медицинские документы при заселении не требуются.

Администрация курорта также сообщает, что с 20 января 2022 с 23.00 до 6.00 приостанавливается организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий; оказание услуг организациями общественного питания, за исключением доставки заказов и обслуживания навынос.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: