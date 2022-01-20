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Путешествия

ВОЗ рекомендует отменить ограничения на международные поездки

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В заявлении комитета ВОЗ сказано, что подобные ограничения способствуют экономическому и социальному стрессу.

Всемирная организация здравоохранения назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за коронавируса.
Комитет ВОЗ рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки.

В заявлении комитета говорится, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». В то же время эти меры не принесли пользу: доказательством этого стало то, что новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки, считают эксперты.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на наличие ковида или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».

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