ВОЗ рекомендует отменить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за коронавируса.

Комитет ВОЗ рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки.

В заявлении комитета говорится, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». В то же время эти меры не принесли пользу: доказательством этого стало то, что новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки, считают эксперты.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на наличие ковида или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».